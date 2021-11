Ripple anunció Liquidity Hub con BTC y ETH

Ripple XRP lanzará un centro de liquidez con Bitcoin, Ethereum y planes de oferta DeFi. La startup de tecnología financiera con sede en San Francisco, Ripple, anunció el martes el lanzamiento de un nuevo servicio, Ripple Liquidity Hub.

También está explorando obtener liquidez de los intercambios descentralizados (DEX).

Ripple apunta al dominio de NFT de Ethereum y ve el precio como una gran ventaja para el libro mayor de XRP. Según Ripple, la función está en la versión beta, pero se lanzará en 2022. También anunció que planea ofrecer servicios de inversión y participación en criptomonedas y otros productos asociados con DeFi .

Ripple comercializa XRP a empresas financieras, ayudándolas a proporcionar pagos internacionales con productos de liquidez a pedido.

Según los datos de CoinMarketCap, XRP es la séptima moneda digital más grande a nivel mundial, con cerca de $ 60 mil millones en tokens en circulación.

XRP, puede haber llegado tarde a la fiesta de tokens no fungibles, pero el equipo que está detrás confía en su plan para competir contra Ethereum

ETH

El director de tecnología de Ripple, David Schwartz, dijo en una entrevista con Cointelegraph que el proyecto no era demasiado tarde para que XRP dejara su huella en el espacio NFT.

“Llegamos un poco tarde a la fiesta, pero no demasiado tarde. Si las NFT tienen éxito, entonces todos estamos en una etapa temprana ”, dijo Schwartz.

El ejecutivo de Ripple le dijo a Cointelegraph que la escalabilidad era una ventaja cuando se trataba de XRP Vs ETH en el contexto de las NFT. Schwartz dijo que hay «cosas que pueden hacer en Ethereum que no pueden hacer en el XRP Ledger«.

«Si quieres hacer todo, entonces no puedes ser muy bueno en nada. El XRP Ledger tiene una lista de cosas que hace realmente bien. Si una de esas son las cosas que necesitas, eso es genial. Pero, si una no es» No es lo que necesitas, entonces necesitas pasar a algo más general «, dijo Schwartz.