Principales Ventajas de Aprender Inglés desde la Niñez

El tiempo que lleva aprender inglés difiere si hablamos de un adulto, de un joven o de un niño. Lo cierto es que los chicos aprenden por medio del juego y el hecho de que no sea concebido como una obligación provoca que puedan disfrutar del aprendizaje.

Cómo aprender inglés en la infancia

Muchas personas creen que la incorporación de un idioma como segunda lengua a temprana edad traerá consigo problemas para aprender la lengua materna o desarrollar el idioma. No obstante, está demostrado que saber otro lenguaje no muestra ni una desventaja para el niño, sino más bien, todo lo contrario. No obstante, para que el aprendizaje de la segunda lengua sea efectivo, tienen que darse determinadas condiciones. Por un lado, cuanto más expuesto se encuentre el niño al idioma, más simple le va a ser construir frases y poder unir el vocabulario que adquiera; por otro, el aprendizaje debería ocurrir en un ambiente que le sea familiar para que logre entender mejor lo que está aprendiendo. Lo más aconsejable es desde la lengua materna que ya conoce para enseñar los mismos conceptos pero en inglés. En vez de aprender algo totalmente nuevo, el niño aprende a describir de otra forma eso que ya conoce.

Beneficios de aprender inglés en la infancia

El aprendizaje se genera de forma sencilla

Al niño le resulta más simple aprender cuanto más pequeño es. Esto se debe a que a desde su origen a los 4 años, su cerebro es como una esponja que absorbe una cantidad invaluable de información y puede procesarla de forma tal que el aprendizaje le resulte natural. A medida que mayor sea el que está aprendiendo, más problemas va a tener para adquirir conocimientos ya que el aprendizaje se producirá más poco a poco. Por consiguiente, si una persona aprende inglés desde temprana edad le resultará muchísimo más sencillo dominar el idioma y, a futuro, va a tener más maneras de llegar a ser bilingüe.

Se crea un mejor desarrollo intelectual

Aprender inglés también involucra conocer una cultura del todo nueva y esto puede mejorar el desarrollo intelectual promoviendo una mente más abierta y con una mayor capacidad para tener relación con los demás. Por otro lado, como el inglés pertenece a los idiomas más hablados en el planeta, el niño que sepa desempeñarse en esta lengua temprano va a tener la función de comunicarse con un mayor número de personas. Esto mejorará su autoestima y le brindará una herramienta más para insertarse en el mundo laboral en el futuro. Asimismo, el niño va a tener una mayor capacidad para aprender un tercer idioma.

Un mejor desarrollo intelectual involucra una mayor capacidad para solucionar problemas y concentrarse. El niño que incorpore una segunda lengua no solo va a ser capaz de conservar la atención por períodos más prolongados, sino que disfrutará de una destreza de la mente que le dejará relacionar conceptos de forma sencilla. Asimismo, va a poder realizar muchos trabajos simultáneamente sin descuidar ni uno de ellos y, por consiguiente, va a tener un mayor desarrollo cognitivo que, a futuro, le dará una ventaja considerable en el campo intelectual.

Se domina mejor la pronunciación

Algo bastante común entre los adultos que están tratando de aprender un idioma es tener vergüenza de su pronunciación. A diferencia de los adultos, los chicos no se inhiben a la hora de hablar en otro idioma y practicarán mejor la pronunciación debido a que no van a temer por ser corregidos o por opiniones de la gente que los rodea. Esto, paralelamente, les va a permitir desarrollar el habla hasta obtener estabilidad y una mayor confianza en sí mismos para pronunciar el idioma.

Se adquieren mayores oportunidades

Saber inglés se traduce en tener mejores oportunidades de trabajo en el futuro debido a que, como hemos dicho, más de un tercio de las empresas requieren del dominio de este idioma. No obstante, no solo mejorarán sus formas de trabajar, sino que aun siendo chicos van a poder acceder a una mejor educación. Si un niño pequeño ya tiene un gran entendimiento del idioma, va a poder aprender en un colegio bilingüe sin ningún problema para continuar mejorando sus capacidades.

En resumen, aprender inglés desde la infancia no solo no entorpece la adquisición de la lengua materna, sino que promueve beneficios extras. La formación en este idioma como segunda lengua es, sin dudas, una herramienta que va a ser indispensable en el futuro de tus hijos.