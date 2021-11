Las Mujeres, NTF y Blockchain

Como artista y activista por los derechos de las mujeres, Maliha Abidi es experta en el uso de tecnologías digitales, como la del blockchain. Por lo que cuando se encontró con tokens no fungibles, rápidamente se dio cuenta de que podrían ser una forma de llegar a más personas y de que las artistas mujeres obtengan más seguidores.

Abidi, de 25 años, que nació en Pakistán y emigró a los Estados Unidos cuando era adolescente, creó su primer NFT hace unos meses, un tipo de activo que usa blockchain para registrar la propiedad de elementos digitales como imágenes, videos y coleccionables.

La activista con sede en el Reino Unido está a punto de lanzar Women Rise, una campaña para llevar a 100,000 niñas y mujeres a la criptomoneda para fines de 2022.

«Cuando escuché por primera vez sobre blockchain, no pensé que fuera para mí. Pero me atrajo el arte y me di cuenta de que los artistas pueden ser parte de esto, y que puede ser un espacio inclusivo para mujeres y personas de color. «, dijo en una videollamada.