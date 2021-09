Cómo obtener mejores recomendaciones de programas en Netflix

Los usuarios de Netflix pueden crear una Mi lista personalizada para sus programas favoritos o programas que desean ver pero que no tienen tiempo para verlos de inmediato.

Si es nuevo en Netflix y desea que la plataforma de transmisión le brinde buenos programas, los que es probable que mire o se atragante, el primer paso es seleccionar tres o más películas y series que más le interesen una vez que haya configurado su perfil.

Netflix también comprende sus preferencias una vez que comienza a ver programas o películas en la plataforma. También puede aprobar o rechazar una película o una serie. Cada vez que un usuario aprueba una película o serie, es probable que Netflix recomiende historias similares. Mientras que, cuando los usuarios den un pulgar hacia abajo, será menos probable que Netflix recomiende ese tipo de programas en el futuro. Para calificar un programa o una película, puede seguir los pasos dados:



– En Netflix a través del navegador: coloque el cursor en el título que desea calificar y seleccione el icono de Me gusta o No me gusta.



– En dispositivos móviles: para Android: seleccione el título que desea calificar, seleccione ‘Detalles y más’ y luego toque la opción ‘calificar’ para seleccionar el ícono ‘Me gusta / No me gusta’; para iOS: seleccione el título que desea calificar y toque la opción ‘calificar’, seleccione el ícono de pulgar hacia arriba o hacia abajo.



– En TV: elija el título que desea calificar y luego seleccione la opción Me gusta o No me gusta.



También puede crear una Mi lista personalizada para sus programas favoritos o programas que desea ver pero que no tiene tiempo para mirar de inmediato. Agregar programas a ‘Mi lista’ en su perfil sirve como recordatorio para cada vez que se actualizan nuevos episodios o temporadas de esos programas en la plataforma.

Cuando agrega títulos a su lista, Netflix aprende mejor sus preferencias y recomienda más series y películas de este tipo. Puede agregar programas a Mi lista siguiendo los pasos dados:



En Netflix a través del navegador: coloque el cursor en el título que desea agregar y seleccione el ícono ‘más’.



Mi lista aparecerá como una fila en su perfil. También puede acceder a él en un navegador o computadora portátil haciendo clic en ‘Mi lista’ en la parte superior de la página; en la aplicación haciendo clic en Categorías. Y en la televisión desde el menú emergente de la izquierda.



Por último, puede crear su propio perfil en Netflix, si tiene varias personas compartiendo su cuenta. Cada cuenta de Netflix, sin importar en qué plan esté, le permite crear hasta cinco perfiles, agregar un nombre y una foto de perfil. Incluso puede establecer calificaciones de madurez para niños o adolescentes en casa. Por lo tanto, siga adelante y mantenga su perfil solo para usted, mientras anima a otros a crear el suyo. Incluso puede establecer un PIN de 4 dígitos en su perfil para asegurarse de que nadie más lo esté mirando.